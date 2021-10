Opinie Laat het extra geld voor de zorg dit keer bij de juiste mensen terechtkomen Het extra geld voor de zorgsalarissen is zeer welkom. Maar doordat cao-partijen het geld verdelen, komt het ook terecht bij de managers en de boekhouders. Zo lukt het niet om de schaarse ‘handen aan het bed’ meer salaris te bieden. Simone Kukenheim, wethouder Zorg in Amsterdam, pleit samen met zorgverleners en een zorgverzekeraar voor een andere aanpak.

