Opinie We moeten op zoek naar bindende begrotingsregels De suggestie is onjuist dat voor een investeringsfonds de Brusselse regels niet van toepassing zijn. Tenzij gekozen wordt voor zeer bijzondere constructies, die het geld buiten parlementaire controle zouden plaatsen, waarschuwt CPB-directeur Pieter Hasekamp. 'Overheidsuitgaven blijven overheidsuitgaven, of ze nu uit een fonds komen of niet.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: We moeten op zoek naar bindende begrotingsregels Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren