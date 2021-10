Opinie Nederland moet nu vol op waterstof inzetten Nederland heeft unieke uitgangspunten om snel een waterstofmarkt te realiseren. Maar dan moet een volgend kabinet wel met meer investeringen komen, schrijven Siebe Postuma, Oscar Kraan en Theo Fens.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Nederland moet nu vol op waterstof inzetten Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren