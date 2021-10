Expert Wetenschap als bron van welvaart staat onder druk De aantallen studenten op de universiteiten nemen fors toe, maar de publieke financiering blijft ver achter. Het Nationaal Groeifonds beschikbaar stellen voor de wetenschap zou een uitstekende investering zijn, schrijft universiteitshoogleraar Naomi Ellemers.

