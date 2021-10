Opinie Uiteindelijk is Polen zelf het grootste slachtoffer van de eigen ramkoers In een aantal gevallen prevaleert de Poolse grondwet boven het Europese recht, zo oordeelde het constitutioneel hof van Polen vorige week. Maar deze harde opstelling brengt Polen niet verder, schrijft universitair docent Gerrit Dijkstra.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Uiteindelijk is Polen zelf het grootste slachtoffer van de eigen ramkoers Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren