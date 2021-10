In zijn liedje Het Land is Moe rijgt Drs. P in vier coupletjes 28 sombere vaststellingen kort en krachtig aaneen. Het is een 'eerbetoon' aan de Nederlandse volksaard. We hebben immers altijd wat te klagen, en in tegenstelling tot het liedje houdt dat ook niet op.

Donderdag bleek uit een enquête dat een schamele 37% van de Nederlanders vertrouwen heeft in de overheid. Vier procentpunt minder dan een maand eerder.

Mij hebben ze niet gebeld, reageert een knorrige, oudere collega steevast op dit soort nieuws. Die scepsis is te begrijpen. Enquêtes heten representatief te zijn, maar wat is in deze tijd van hacks en op hol geslagen algoritmes nog zeker?

Die 37% geeft aan dat er in Nederland recent iets gruwelijks moet zijn gebeurd. Ga maar na: bij de editie juni-juli van het reguliere Eurobarometer-onderzoek had 58% vertrouwen in de Nederlandse overheid. Toegegeven, dat was flink lager dan de winterscore van 70%, en ook lager dan wat de positivo's bij de Oeso, de denktank van de geïndustrialiseerde wereld, als percentage voor 2020 voor Nederland noteren: 78,1%.

Daalde de laatste maanden de volle omvang van de toeslagenaffaire bij de Nederlandse bevolking dan toch nog in? Mochten vaccinvrijheidstrijders bij de enquête vijf keer stemmen en mensen die zich gewoon lieten prikken maar één keer? Had het vaste researchpanel vanwege onderbezetting bij de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit iets verkeerds gegeten? Of hadden respondenten de pest in wegens de schamele 0-1 overwinning op Letland?

Met die 37% scharen we ons in het rijtje landen waar we doorgaans op neerkijken omdat we zeker weten dat het er een zooitje is. Zo noteerde de Oeso voor 2020 een halve procentpunt meer voor Italië. Maar die hebben dan ook lekker eten en beter weer.

Het kan nog erger. Volgens de Eurobarometer heeft een derde van de Bulgaren vertrouwen in de overheid. Dan heb je het over mensen die de afgelopen decennia niets is bespaard. Los van de spreekwoordelijke corruptie-ellende die de trotse Balkan-natie knevelt, gingen de Bulgaren dit jaar twee keer voor niets naar de stembus, was er sprake van een dramatisch vaccinatiebeleid en kunnen ze bij de huidige energiecrisis kiezen voor bedelen bij Poetin, Poetin of Poetin.

Desondanks zijn Bulgaren getuige die score van 33% onverbeterlijke optimisten. Ze zijn niet kapot te krijgen. Ze hijgen ons met hun vertrouwen gewoon in de nek.

Zijn er verzachtende omstandigheden? Nu, er zijn Bulgaren, en niet noodzakelijk ambtenaren, die bijvoorbeeld dat corruptiegejeremieer met een korreltje zout nemen. Bulgarije is geen heilstaat vol calvinistisch levende bestuurders met een olympisch vermogen tot het wegcijferen van zichzelf. Maar wie naar corruptie vraagt, zal corruptie vinden, vertelde een analist ooit.

Ze herinnerde zich wat er tijdens het EU-toetredingsproces van Bulgarije gebeurde. Denktanks en hun handlangers - enquêteurs - ontdekten dat corruptie een thema was, en kregen EU-subsidie om het fenomeen te onderzoeken. Gek genoeg wezen al die onderzoeken uit dat er corruptie was in Bulgarije. En het onderzoek genereerde nog meer financiering voor nieuw onderzoek.

Het valt niet uit te sluiten dat fantoomcorruptie ('de buurman kreeg een vergunning, hij zal er wel betaald voor hebben') een rol speelt. En ook niet dat de voltallige Bulgaarse bevolking zeven keer is gevraagd naar haar corruptietrauma's.

Dat laatste is natuurlijk een enorme overdrijving van schrijver dezes om een punt over enquêtes en cijfers te maken. Het bredere punt is dat we ons de ogen uit het hoofd moeten schamen over die 37%. Zo beroerd doet onze overheid het echt niet.

Misschien is die lage score een gevolg van de instant-waarderingsmaatschappij, waarin je alle diensten subiet moet beoordelen met één tot vijf sterren. Misschien zijn we perfectionisten. Misschien zijn we verwend.

Maar Drs. P biedt uitkomst. Na twee coupletten laat hij geïnspireerde klagers ruimte voor een invuloefening door 'La-la-la-la et cetera' te zingen. Daar gaan we:

Het gas is schaars, de prik doet pijn

De Afghaan is hier, het huis is klein

De klus 'om niet', de rij is lang

De tweet is grof, het volk is bang

En nu ophouden met zeuren.

Han Dirk Hekking is algemeen verslaggever van Het Financieele Dagblad