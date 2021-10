Expert Bestrijd zwart werk door beloning van wit werk In Zweden zijn diensten aan huis, zoals schilderwerk en schoonmaken, aftrekbaar voor consumenten. Dit dringt zwartwerken terug en schept nieuwe witte banen. Het zorgt bovendien voor een eerlijker fiscaal systeem. Volop reden voor een nieuw kabinet om dit experiment ook in Nederland in te voeren, schrijft hoogleraar belastingrecht Sigrid Hemels.

