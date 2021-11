De wereld in 2022 Groen vliegen? KLM wil gewoon weer zoveel mogelijk passagiers Vóór de pandemie stond schoon vliegen bij KLM hoog op de agenda. Maar intussen liggen de prioriteiten elders, schrijft FD-redacteur Jan Verbeek.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Groen vliegen? KLM wil gewoon weer zoveel mogelijk passagiers Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren