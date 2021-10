Opinie Beleggen in fossiel: moeten we bijsturen of uitstappen? Deze week maakte pensioenfonds ABP bekend te stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. Dit vanwege de klimaatcrisis. ‘Symboolpolitiek’, reageert Shell-topman Ben van Beurden. Heeft hij gelijk, of moeten meerdere (institutionele) beleggers dit voorbeeld volgen? Of is een andere strategie beter? Het FD vroeg toonaangevende spelers hierop te reageren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Beleggen in fossiel: moeten we bijsturen of uitstappen? Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren