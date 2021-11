Expert Fraude: nog meer papier lost het probleem niet op Beroepsvereniging NBA kiest met nog meer regels voor symboolpolitiek, oordeelt hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer. Dit zadelt de maatschappij op met hoge kosten en schijnzekerheid. Het zou beter zijn om nu eindelijk de accountants aan te pakken die hun werk niet goed doen.

