Expert Aandeelhouder wil vaker op bestuurdersstoel zitten De activistische aandeelhouder bemoeit zich steeds vaker met de strategie, zo zien we bij Shell en Just Eat Takeaway. Maar het bestuur heeft het juridisch voor het zeggen bij verschil van inzicht over de strategische koers. De rvc kan een rol van betekenis spelen, maar moet die niet overschatten, schrijft hoogleraar ondernemingsrecht Gerard van Solinge.

