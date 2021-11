Opinie Bijlesindustrie dreigt publiek onderwijs uit te hollen Het aantal commerciële bijlesbedrijven neemt fors toe. Deze ondernemingen maken (deels) gebruik van publiek geld en van publieke faciliteiten. Een onwenselijke ontwikkeling, stelt Pieter Hasekamp, directeur van het CPB. Het vergroot de ongelijkheid op onze scholen.

