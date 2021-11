Expert Emotionele intelligentie is sleutel tot gezonde cultuur Bij veel bedrijven heerst een angstcultuur en mist er sociale veiligheid. Zo zagen we dat onder meer bij Pels Rijcken. Dit kun je voorkomen of oplossen met meer aandacht voor emotionele intelligentie, schrijft universiteitshoogleraar Naomi Ellemers.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Emotionele intelligentie is sleutel tot gezonde cultuur Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren