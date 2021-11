Opinie Bijlesindustrie is gevolg van slecht beleid Er is veel te doen over de groei van het aantal commerciële bijlesbedrijven. Maar die groei is een reactie op de uitholling van het publieke onderwijs, niet de oorzaak, schrijft Tim Goudriaan in zijn opiniebijdrage.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Bijlesindustrie is gevolg van slecht beleid Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren