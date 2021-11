Opinie Tegenstribbelen van VNO-NCW is teleurstellende fossiele reflex Opkomen voor de belangen van het Nederlandse bedrijfsleven doe je door vol in te zetten op groene industriepolitiek, niet door je kop in het zand te steken, betoogt Tweede Kamerlid Suzanne Kröger (GroenLinks) in haar opiniebijdrage.

