Opinie Ziekenhuisbestuurder moet geen omzetplafond meer accepteren Het risico van de zorgverzekeraar hoort niet op het bord van het ziekenhuis te liggen, stelt orthopedisch chirurg en medisch directeur Christiaan Rompen in zijn opiniebijdrage. Dat zet de bestuurders lijnrecht tegenover hun personeel en patiënten. 'Zorgbestuurders hebben die politieke opdracht vrijwillig uitgevoerd, ten koste van de eigen mensen voor wie ze hadden moeten staan.'

