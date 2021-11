Expert Overheid moet rol opeisen in digitale transitie Digitale ontwikkelingen worden door de politiek en de overheid behandeld als technische innovaties. Maar de digitale transitie heeft grote invloed op onze democratische samenleving. Politieke visie en publieke coördinatie zijn broodnodig, betoogt José van Dijck. 'Overheden hebben zich te lang dienstbaar opgesteld aan de mondiale architecten van digitale ecosystemen.'

