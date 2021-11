Expert Let op de boeken, maar vooral op de bestuurders Veel overnames lopen, ondanks gedegen boekenonderzoek, vaak slecht af. Kijk daarom vooraf ook naar het gedrag van het bestuur en de cultuur op de werkvloer van het over te nemen bedrijf. Dat heeft grote voorspellende waarde voor succes, schrijft Femke de Vries.

