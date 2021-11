Opinie Tempo moet omhoog bij Autoriteit Persoonsgegevens Het tergend trage optreden van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is ontwrichtend voor ondernemers, schrijft Quirine Tjeenk Willink van Kennedy Van der Laan in haar opiniebijdrage. Met slimmere instrumenten kan de waakhond efficiënter handhaven. Bovendien kan de toezichthouder leren van ACM en Agentschap Telecom.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Tempo moet omhoog bij Autoriteit Persoonsgegevens Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren