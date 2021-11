Opinie Haal ongezonde voeding uit de winkelschappen Supermarkten en andere winkels moeten van hun toeleveranciers eisen dat zij alleen nog gezonde producten leveren. Het bedrijfsleven is mede verantwoordelijk voor een gezondere samenleving, stelt bestuursvoorzitter Mark van Houdenhoven van de Maartenskliniek.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Haal ongezonde voeding uit de winkelschappen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren