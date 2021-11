Opinie Geef Tweede Kamer beter inzicht in het rijksbezit Uit de kabinetsformatie sijpelt door dat de rijksoverheid fors gaat investeren. Meer investeren betekent meer bezittingen. Maar de rijksoverheid rapporteert gebrekkig over de actuele waarde van het eigen bezit. Hoe staat het bijvoorbeeld met het onderhoud van ict-systemen en infrastructuur? De rapportage moet beter, in het belang van de democratische controle, stelt Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer in zijn opiniebijdrage.

