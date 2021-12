Opinie Eén kwartaal vertelt niet het hele verhaal Ook als de inflatie tot begin volgend jaar op het huidige hoge niveau blijft, komt het jaarcijfer voor 2021 uit op 2,7%. Er is zeker reden tot zorg, maar niet tot paniek, stelt Pieter Hasekamp, directeur van het Centraal Planbureau. 'De nieuwe lockdown is dramatisch voor getroffen ondernemers, maar niet voor de Nederlandse economie als geheel.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Eén kwartaal vertelt niet het hele verhaal Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren