Opinie Het jaar van de klimaatwaarheid voor de financiële sector Waar staan we met alle klimaatbeloftes van de financiële instellingen? KPMG kwam na onderzoek met lovende woorden, maar de ECB velt harde oordelen. Daar mag het niet bij blijven, stelt Rens van Tilburg van het Sustainable Finance Lab. 'De ECB dient deze klimaatriskante banken nu al hogere kapitaaleisen op te leggen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Het jaar van de klimaatwaarheid voor de financiële sector Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren