Opinie Nieuwe EU-cloudregels geven klant meer keuze rond beveiliging Door de nieuwe regels kunnen cloudproviders maatregelen treffen die proportioneel zijn aan de informatie die zij beschermen. Dit geeft ook de gebruiker meer keuzevrijheid, schrijft Hao Dinh van EY.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Nieuwe EU-cloudregels geven klant meer keuze rond beveiliging Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren