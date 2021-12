Opinie Virusvarianten maken het ECB nog lastiger om inflatie te voorspellen Economen zijn, ondanks het omicronvirus, optimistisch gestemd. Elke nieuwe coronagolf lijkt minder impact op de economie te hebben. Maar de virusvarianten maken het inflatievraagstuk voor de ECB extra complex, schrijft Maria Demertzis van denktank Bruegel in haar opiniebijdrage. De ECB zit klem tussen lonen, gasprijs en corona.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Virusvarianten maken het ECB nog lastiger om inflatie te voorspellen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren