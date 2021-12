Expert Hoge Raad geeft een zetje aan herstel van vertrouwen Vooral in het proces van belastingheffing is de vertrouwensrelatie tussen overheid en burger kwetsbaar. Een arrest van de Hoge Raad draagt nu bij aan het repareren van dat vertrouwen, schrijft Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Hoge Raad geeft een zetje aan herstel van vertrouwen Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren