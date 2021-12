Illustratie: Eliza Palm voor Het Financieele Dagblad. Eliza is 22 jaar en studeert illustrated & animated storytelling aan Sint Joost Breda.

De euro, hoe verder? Onder het motto 'De euro, hoe verder?' schreef Het Financieele Dagblad dit najaar een essaywedstrijd uit voor jongeren, in samenwerking met Studio Europa Maastricht. De beste drie essays publiceren we deze week in het FD. Vandaag de nummer 3 : het essay van Christian Hoefnagel.

Op een half uur rijden van de Sloveense hoofdstad Ljubljana ligt het landgoed Brdo. Het kasteel op dit landgoed stamt uit 1510, maar is in de vorige eeuw door de Joegoslavische prins Paul stevig verbouwd. Het provinciale herenhuis werd zijn prinselijke zomerresidentie. Door deze opknapbeurt is het landgoed nog steeds geschikt als oord voor belangrijke ontmoetingen. Bijvoorbeeld de Europese top van dit najaar, toen Slovenië voorzitter was van de Europese Unie.

Tijdens deze top kwamen ook de schatkistbewaarders, de ministers van financiën van de EU-lidstaten, bijeen om de financiële situatie binnen de Unie te bespreken. De staatsschuld is in veel landen hoog. De gemiddelde staatsschuld voor de eurolanden (dat zijn de 19 EU-landen die de euro als munt gebruiken) kwam dit jaar voor het eerst boven de 100% van het bruto binnenlands product.

Vooralsnog kunnen de eurolanden uit de voeten met deze hoge schuldenlast, omdat de rente nog laag staat. Dit heeft alles te maken met het ruime monetaire beleid dat de Europese Centrale Bank (ECB) voert. Door grote hoeveelheden staatsobligaties op te kopen, zijn de renteverschillen tussen de eurolanden, de spread, klein gehouden. Dit was vooral tijdens de eurocrisis (vanaf 2009) hard nodig, omdat toen met name in de zuidelijke landen de rente onhoudbaar werd.

Een nadeel van het gevoerde beleid is dat de verantwoordelijkheid voor het bijeenhouden van de eurolanden en het betaalbaar houden van de staatsschulden grotendeels werd overgelaten aan de technocraten, vooral die van de ECB in Frankfurt. Dit bood politici, zowel op EU-niveau als binnen de lidstaten, de mogelijkheid om moeilijke keuzes voor zich uit te schuiven.

Spread wordt groter

Maar de vraag is of dit beleid houdbaar is. De inflatie stijgt en het vermoeden dat de ECB de rente vroeg of laat zal laten oplopen, groeit mee. Sinds kort begint de spread tussen de veilige Duitse obligaties en de risicovollere Italiaanse, Spaanse en Portugese obligaties weer groter te worden. Hoewel het nog niet duidelijk is of dit zich zal doorzetten, illustreert het dat er nog altijd grote verschillen tussen de eurolanden zijn.

In veel Europese landen klinken stemmen dat we de euro maar beter kunnen laten voor wat het is, dat we met de gezamenlijke munt moeten stoppen. Maar het huis van de gezamenlijke munt laat zich niet gemakkelijk afbreken.

Een scheiding zal veel onrust tot gevolg hebben. Het kan leiden tot bank runs in de zwakkere economieën en hoge rentes veroorzaken. Bij de sterkere economieën komt met het loslaten van de euro de internationale concurrentiepositie in het geding.

Maar de belangrijkste vraag is toch of de interne markt, het fundament van de Europese Unie, de afschaffing van de euro overleeft. In een speech in 2018 zei toenmalig ECB-president Mario Draghi dat zonder muntunie ‘support voor de interne markt ondermijnd zou worden (…) door competitieve devaluaties in andere landen’.

Een verzwakte interne markt verslechtert de onderhandelingspositie tegenover andere machtsblokken, zoals de Verenigde Staten en China. Dat maakt het afschaffen van de euro als het wegtrekken van een steentje uit een Jenga-blokkentoren: voordat je het weet stort het hele bouwwerk in elkaar en heb je verloren.

De weg buiten de euro lijkt niet veel heil te bieden, terwijl erbinnen de huidige situatie verre van volmaakt is. Om het one-size-fits-all monetaire beleid van de ECB effectief te laten zijn, zullen de lidstaten daarom meer naar elkaar toe moeten groeien. Het volgen van het oude recept van hervormingen en bezuinigingen leidde tot verzuurde verhoudingen. Het veroorzaakte veel verbittering onder de bevolking, te meer omdat deze bezuinigingen en hervormingen van buitenaf werden opgelegd.

Mijn voorstel is om door te zetten op de weg die de lidstaten vorig jaar zijn ingeslagen met het Europese herstelfonds. De eurolanden kunnen gezamenlijk geld op de kapitaalmarkt ophalen, en dit geld beschikbaar stellen voor duurzame investeringen. We kunnen dan denken aan investeringen in ons klimaat en de energietransitie en het Europees ontwikkelen van nieuwe technologieën en sectoren.

Met deze aanpak snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds blijft de disciplinerende werking van de markten overeind, omdat landen hun eigen staatsschuld behouden. Anderzijds voorkomt het dat landen met een te hoge schuld gaan bezuinigen op investeringen die juist hard nodig zijn. Het biedt de kans om uit de schulden te groeien.

Met name de zwakkere economieën zullen profiteren van de lage rente op deze zogenaamde eurobonds. Maar bij convergentie tussen de eurolanden en het voorkomen van een volgende schuldencrisis heeft iedereen baat.

Het stelt alle eurolanden in staat om te concurreren met landen als China en de VS. Bovendien kan het ECB-opkoopprogramma worden afgebouwd als beleggers zien dat de groeipotentie van de eurozone toeneemt.

Steun op hoogste punt

Eerder dit jaar bleek uit onderzoek onder de bevolking van de eurolanden dat de steun voor de euro nu op het hoogste punt staat sinds de invoering in 2002: maar liefst 70% van de inwoners van de 19 eurolanden ziet de euro als iets goeds voor het eigen land.

Alle reden om het eurobouwwerk niet verder te laten verzakken, maar het juist te verstevigen. Al was het alleen maar omdat we geen bouwval willen achterlaten voor de volgende generatie.

