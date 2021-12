Opinie Met NIMBY-klaagzang over datacenters komen we niet verder Wat Nederland nu nodig heeft is niet het 'not in my backyard' bashen van datacenters, schrijft Stijn Grove van datacentervereniging DDA. In plaats daarvan heeft ons land dringend behoefte aan een afgewogen toekomstvisie met daarin de baten en kosten van de digitale infrastructuur en die van de datacenters.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Met NIMBY-klaagzang over datacenters komen we niet verder Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren