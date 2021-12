Illustratie: Leonore Lichtveld voor Het Financieele Dagblad. Leonore (21) studeert illustrated & animated storytelling aan Sint Joost Breda.

Het wordt voorvechters van Europa vaak verweten dat Brussel veranderingen eerder tegenwerkt dan in gang zet. Maar honderd jaar geleden was Europa nog een onherkenbaar ander continent. Hoewel het eveneens uit een pandemie kwam, zat het tussen oorlogen in, was er geen sociale infrastructuur en bleef Europees besef beperkt tot idealisme.

Doordat Europese leiders in staat waren om verder dan hun eigen tijd en problemen te kijken, konden zij hun droom omzetten in werkelijkheid, met alle gevolgen van dien voor de welvaart en stabiliteit van het continent. Een vergelijkbaar langetermijnperspectief lijkt zoek in de huidige discussies over het begrotingsbeleid van de eurozone. Beleidsmakers hobbelen van crisis naar crisis, en hoewel de pandemie nog niet over is, kunnen we de volgende schokken al aan zien komen.

Het klimaat verandert sneller en ingrijpender dan we dachten en nieuwe en oude wereldmachten streven ons voorbij, niet altijd op vredelievende wijze. Waar de eurocrisis landen tegen elkaar opzette, zullen deze problemen hen allemaal op eenzelfde manier raken. Daarnaast zijn het bij uitstek ontwikkelingen die te groot zijn om als land individueel effectief aan te pakken. Nooit was de casus voor gezamenlijke oplossingen zo sterk.

Nieuwe rol voor oude waarden

Hierbij is ook een rol voor de euro weggelegd. Door transactiekosten te verlagen en aan te zetten tot harmonisatie van wetgeving is de munt goed voor de handel binnen het euroblok. Dit is belangrijk nu er vraagtekens gezet worden bij globalisering en er meer binnen de eurozone moet worden geproduceerd.

Als we de euro zouden opgeven zou dat bovendien, net als de brexit, minstens vijf jaar politieke aandacht en energie vragen. Dat is tijd die we simpelweg niet hebben. De relevante vraag is dus niet of we de euro moeten behouden, maar hoe we de muntunie moeten vormgeven. Daarbij moeten de waarden die in het verleden leidend waren opnieuw een rol spelen. Beleid moet het Europees belang voorop hebben staan, strategische doelen dienen en gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen.

Dit zijn niet de uitgangspunten van het huidige beleid, waarin onhoudbare regels centraal staan. Het bekendst is het voorschrift dat de staatsschuld niet boven de 60% van het bruto binnenlands product (bbp) en het begrotingstekort niet boven de 3% van het bbp mogen uitkomen.

De gedachte is dat Europa deze regels moet instellen om te voorkomen dat landen die ‘soepel’ begroten meeliften op de kredietwaardigheid van landen die strikt begroten. Deze staatsschuldregels zijn echter niet de juiste manier om dit doel te bereiken. De normen zijn uit de lucht gegrepen, en de duurzaamheid van overheidsfinanciën hangt bovendien van zoveel factoren af dat zij niet in een regel te vangen is.

Investeringen loskoppelen

Daarom pleit ik voor fiscale standaarden in plaats van regels, met een rol voor verschillende, ook atypische, indicatoren. Uiteraard moeten staatsschuld, tekorten op lopende uitgaven en inflatie in beschouwing genomen worden. Maar er zou ook aandacht moeten uitgaan naar onderwijs en investeringen.

Investeringsbeleid moet losgekoppeld worden van het begrotingstekort, zodat de staat van de overheidsfinanciën goede investeringskansen niet wegdrukt. Dat zou ten koste gaan van de Europese economie en onze maatschappelijke doelstellingen op de lange termijn. En het druist in tegen economische principes. Immers, economen hameren juist altijd op het verschil tussen lenen om te investeren en lenen om lopende kosten te betalen.

Een cruciaal onderdeel van deze opzet is wie de standaarden moet handhaven. De Europese Rekenkamer is een goede kandidaat om dit te doen. De Rekenkamer zet immers, meer dan de regeringsleiders of ministers, het Europees belang voorop. Daarnaast voorkomt een keuze voor de Rekenkamer dat de Europese Commissie te veel petten op krijgt.

Als de standaarden niet nageleefd worden, kan de Rekenkamer hervormingen voorstellen. Deze moeten bindend worden gemaakt via een wetswijziging op nationaal niveau. Een begroting zou dan, in het Nederlandse geval, niet alleen langs het Centraal Planbureau en de Raad van State moeten, maar ook langs de Europese Rekenkamer.

‘Met de plicht om inzicht in onze begroting te geven, komt ook het recht om de begroting van andere landen te beïnvloeden’

Met deze plicht komt dan ook het recht om meer zicht en invloed te hebben op de financiën van andere eurolanden, wat de stabiliteit van de eurozone ten goede zal komen. Landen hebben op deze manier eerder grip op de situatie, en zo hoeft het waarschijnlijk niet tot escalatie te komen. In het geval dat door onvoorziene omstandigheden een land toch abrupt in betalingsproblemen komt, is er nog steeds het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) dat een noodlening kan verstrekken.

Geen animo

De vraag is of het zover zal komen. Landen hebben namelijk vooral individueel belang bij het voeren van prudent beleid. De eurocrisis heeft laten zien dat er geen animo is voor een transferunie en dat de landen onderling streng kunnen zijn. De pandemie heeft daarnaast gedemonstreerd dat, zeker met de lage rentestand, fiscale stimuleringsmaatregelen onmisbaar zijn om uit een crisis te komen.

Niet alleen hebben deze crises inzichten verschaft, ze hebben ook een impuls gegeven aan de infrastructuur van de EU en de eurozone. Nu is het tijd om door te pakken en strategisch na te denken over de toekomst van Europa, zodat inzicht en impuls vóór in plaats van na de volgende crisis komen.

Marceline Bresson (22) studeerde Economics & Management aan de Universiteit van Oxford.