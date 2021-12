Expert Een structureel probleem in bestuur en cultuur Marcel Pheijffer, columnist van Het Financieele Dagblad, deed afgelopen week afstand van de accountantstitel. Directe aanleiding was zijn onvrede over de gang van zaken rond een bestuursbesluit van de beroepsorganisatie voor accountants (NBA). Op verzoek van de opinieredactie geeft hij een toelichting.

