Opinie Een blijvend virus vraagt om permanente corona-ic's De coalitie kiest voor flexibele oplossingen voor de ic's, zo blijkt uit het woensdag gepresenteerde coalitie-akkoord. Maar er zijn juist permanente corona-ic's nodig, verdeeld over enkele grote ziekenhuizen, stellen zorgbestuurders Mark van Houdenhoven en Wim van Harten in hun opiniebijdrage. Financier die ic-capaciteit op basis van beschikbaarheid in plaats van op ‘productie’.

