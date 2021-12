Opinie De overheid moet eerst de eigen organisatie op orde brengen In plaats van te vragen of ‘de overheid’ wel voldoende mensen heeft, kunnen we ons beter de vraag stellen of de overheidsorganisaties wel voldoende mandaat en daadkracht hebben, schrijft organisatiekundige John Boersma in zijn opiniebijdrage. 'Wat heeft de burger bijvoorbeeld aan een Luchtvaartinspectie als deze de geluidsnormen niet handhaaft?'

