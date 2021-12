Opinie Laat bewezen competenties leidend zijn bij formeren ministersploeg Dit kabinet moet resoluut breken met de gewoonte om loyaliteit te belonen met een ministerspost, schrijven Rens Knegt en Rochus van der Weg in hun opiniebijdrage. 'Crisistijd stelt extra hoge eisen aan de mensen die in het kabinet plaatsnemen.'

