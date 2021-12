Expert De goede vrede is niet altijd de beste oplossing We moeten discussies en meningsverschillen niet zien als een conflict, maar als onderdeel van een goed gesprek, schrijft Femke de Vries. In organisaties kom je juist verder door effectieve tegenspraak. Wel moet je je bewust zijn van je voorkeursstijl: ben je een conflictzoeker of een conflictmijder?

