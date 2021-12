Expert Van deze overheid heeft Meta niets te vrezen In grote advertenties profileert Facebook zich als verbinder van de samenleving. Het platform pakt hier een rol die het Rijk eerder halfslachtig op het bord van de gemeentes legde. Hoog tijd dat de Rijksoverheid de regie weer terugpakt en de platformbedrijven hun plek wijst, schrijft José van Dijck.

