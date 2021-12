Opinie Een nieuwe bestuurscultuur creëer je niet met nieuwe regels Een veelheid aan regels leidt al snel tot afvinkgedrag. Echte cultuurverbetering hangt af van hoe bestuurders (en dus ook politici) zich gedragen en met elkaar omgaan, schrijft bijzonder hoogleraar Rienk Goodijk in zijn opiniebijdrage.

