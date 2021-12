Expert Ondoordachte wet belandt op bord hoogste rechter De uitzondering voor werknemers in de Whoa dreigt de wet contraproductief te maken. Dit wordt versterkt als ook de pensioenfondsen buiten de wet vallen. De wetgever laat het weer aan de rechter om knopen door te hakken, schrijft Gerard van Solinge. 'Dan toch maar liever een faillissement aanvragen? Het eerste wat de curator immers doet, is alle werknemers ontslaan.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Ondoordachte wet belandt op bord hoogste rechter Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren