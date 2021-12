Expert Fiscaal herstelbeleid Rutte IV moet coalitie-akkoord ondersteunen Het nieuwe kabinet moet via een fiscaal herstelplan achterstallig onderhoud wegwerken. Herstel van de balans tussen vennootschaps- en inkomstenbelasting is hoognodig. En de weeffout voor het eigenwoningregime zit in het te lage eigenwoningforfait, schrijft emeritus hoogleraar fiscale economie Leo Stevens in zijn expertbijdrage.

