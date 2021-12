Opinie Zorgverzekeraar ondermijnt solidariteit met ‘snelzorg’ Zorgverzekeraar ONVZ werft nieuwe klanten met het aanbieden van 'snelzorg'. Maar het voortrekken van verzekerden botst met de principes van ons zorgstelsel, schrijft Mark Van Houdenhoven, bestuursvoorzitter van de Maartenskliniek.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Zorgverzekeraar ondermijnt solidariteit met ‘snelzorg’ Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren