Expert Informatie-uitwisseling moet wel wat opleveren Overheden en bedrijven in de EU maken hoge kosten om de uitwisseling van informatie tussen belastingdiensten mogelijk te maken. De conclusie dat die gegevens nauwelijks worden gebruikt is daardoor shockerend. De grote inzet van mensen en middelen kunnen belastingdiensten immers niet gebruiken voor uitvoering en verbetering van de reguliere belastingheffing, schrijft hoogleraar Sigrid Hemels.

