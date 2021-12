Opinie

Overheidsschuld is groter probleem dan Enria stelt

Hoofd bankentoezicht Andrea Enria van de ECB suggereert in zijn interview met het FD ten onrechte dat overheidsschulden niet zo risicovol zijn. Hij had erbij moeten zeggen dat dit slechts te danken is aan het ECB-beleid. De ECB is er om te waken over de prijsstabiliteit, niet om overheden goedkoop te financieren, schrijft hoogleraar Ivo Arnold in zijn opiniebijdrage.