Expert 'EU zit in kreukelzone van internationale gasmarkt' De hoge gasprijzen in Europa hebben meerdere oorzaken. Maar grote boosdoener is toch wel het onduidelijke en wisselende gasbeleid binnen de EU, schrijft energie-expert Coby van der Linde.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'EU zit in kreukelzone van internationale gasmarkt' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren