Expert Grijp duurzaam jaarverslag aan als sprong voorwaarts De nieuwe Europese richtlijn voor rapportage over duurzaamheid (CSRD) moet vanaf volgend jaar een gelijk speelveld creëren. Bedrijven kunnen hiermee hun toekomstige relevantie goed toetsen, schrijft universiteitshoogleraar Naomi Ellemers.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Grijp duurzaam jaarverslag aan als sprong voorwaarts Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren