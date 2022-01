Opinie Kinderhartchirugie weghalen uit Groningen is randstedelijke hoogmoed Er zijn geen goede argumenten dat de Nederlandse kinderhartchirugie in de Randstad geconcentreerd zou moeten worden, schrijft chirurg Tjark Ebels van het UMC Groningen in zijn opiniebijdrage.

