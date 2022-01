Opinie De rendementsheffing op spaargeld moet veel sneller worden aangepast De Eerste Kamer heeft gesproken, net als de Hoge Raad, maar de coalitie wil de huidige heffing pas aanpassen als in 2025 een nieuw systeem van vermogensrendementsheffing wordt ingevoerd. Dat is veel te laat, stelt Eerste Kamerlid Henriëtte Prast in haar opiniebijdrage. 'Intussen stuurt de regering spaarders richting een risicovolle beleggingsmix, en straft ze mensen die voorzichtig met hun geld omgaan.'

