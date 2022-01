Opinie We moeten weer leren om het vreedzaam oneens te zijn Het erkennen en expliciet maken van tegenstellingen is geen recept voor ruzie, maar kan juist het probleemoplossend vermogen in de maatschappij versterken. Laat het weer flink knetteren, schrijven Farid Tabarki en Kai Pattipilohy.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: We moeten weer leren om het vreedzaam oneens te zijn Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren