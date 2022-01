Expert De versterking van ons mbo verdient topprioriteit We hebben de komende jaren veel vakmensen nodig om maatschappelijke uitdagingen als vergrijzing en vergroening het hoofd te bieden. Een betere positie voor het middelbaar beroepsonderwijs speelt hierin een sleutelrol, schrijft Edith Hooge.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: De versterking van ons mbo verdient topprioriteit Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren