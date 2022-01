Expert Bij nieuwe Koude Oorlog staat Europa buitenspel De spanning aan de oostgrens van Europa legt de zwakke positie van de EU bloot. De Unie doet niet mee aan de onderhandelingstafel. Het tijdperk waarin we op anderen konden vertrouwen is niet meer. De EU moet nu de eigen boontjes doppen, schrijft Europa-expert Catherine de Vries.

