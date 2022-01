Expert Alexandra van Huffelen heeft geen dag te verliezen Eindelijk hebben we een bewindspersoon voor digitalisering. Dat is belangrijkste portefeuille in het nieuwe kabinet, stelt José van Dijck. Zij heeft voor de nieuwe staatssecretaris een lijst met prioriteiten, waaronder een integrale aanpak voor AI, de verhoging van cyberveiligheid en versterking van de AP.

