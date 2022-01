Opinie Werkgever kan beleid tegen grensoverschrijdend gedrag maar beter op orde hebben Het schandaal rond RTL-programma The Voice of Holland laat zien hoe groot de gevolgen zijn als een bedrijf ruimte biedt voor seksuele intimidatie. In de media ligt de focus op de strafrechtelijke aanpak van de vermoedelijke daders. De arbeidsrechtelijke aspecten blijven ten onrechte onderbelicht, schrijft advocaat arbeidsrecht Priscilla de Leede.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Werkgever kan beleid tegen grensoverschrijdend gedrag maar beter op orde hebben Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren